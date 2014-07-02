Takket være de antistatiske egenskaber reducerer DN 32 plastikbøjningen den elektrostatiske opladning under støvsugning, mens den integrerede luftmængderegulator mindsker glidekræfterne ved rengøring af højluvet eller meget tæt tekstilgulvbelægning. Bøjningen har en clip 1.0-tilslutning i slangeenden og sikrer derved generelt kompatibilitet med våd- og tørstøvsugere produceret indtil 2016. Tilbehørsenden har også en konisk tilslutning, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.