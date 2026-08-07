Det specielle plisserede fladfilter Renovation KFI 4440 er ideelt til opsugning af fint og groft snavs samt væsker. Det er desuden særligt velegnet til opsugning af fint støv, der opstår under renoveringsarbejde og ved brug af el-værktøj. Polyestermaterialet gør filteret modstandsdygtigt over for fugt. En non-stick-belægning forhindrer desuden effektivt filteret i at stoppe til og sikrer en langvarig sugeevne samt optimal støvfiltrering under brug. Da det plisserede fladfilter sidder i en patenteret filterboks, kan det udskiftes ekstremt nemt og hurtigt – helt uden kontakt med snavs: Åbn blot filterboksen, udskift filteret, luk filterboksen, og du er færdig. Specielt udviklet til Kärcher Home & Garden våd- og tørsugerne WD 4–7, KWD 4–6 og MV 4–6.