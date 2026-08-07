Plisseret fladfilter Renovation WD 4-6 KFI 4440
Specielt plisseret fladfilter til langtidsholdbar sugestyrke når man skal suge fint støv op under renovationer og når man arbejder med elværktøjer. Egnet til Kärcher våde- og tørstøvsugere.
Det specielle plisserede fladfilter Renovation KFI 4440 er ideelt til opsugning af fint og groft snavs samt væsker. Det er desuden særligt velegnet til opsugning af fint støv, der opstår under renoveringsarbejde og ved brug af el-værktøj. Polyestermaterialet gør filteret modstandsdygtigt over for fugt. En non-stick-belægning forhindrer desuden effektivt filteret i at stoppe til og sikrer en langvarig sugeevne samt optimal støvfiltrering under brug. Da det plisserede fladfilter sidder i en patenteret filterboks, kan det udskiftes ekstremt nemt og hurtigt – helt uden kontakt med snavs: Åbn blot filterboksen, udskift filteret, luk filterboksen, og du er færdig. Specielt udviklet til Kärcher Home & Garden våd- og tørsugerne WD 4–7, KWD 4–6 og MV 4–6.
Funktioner og fordele
Filtermateriale af polyester med belægning der ikke klistrer.
Patenteret filterskifte teknologi
Egnet til Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 våd- og tørstøvsugere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Til brug i værksteder og ved renovation/byggeri, der genererer store mængder fint støv.
- Fint snavs.
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Væsker.
- Værksted
- Renovering