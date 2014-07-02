Polerepads til forseglet parket og laminat
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til at polere forseglede hårde overflader som f.eks. forseglet parket, kork og laminat.
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af forseglede gulve. Polerepadsene til forseglede gulve er specielt udviklet til formålet og garanterer med deres særlige egenskaber et endnu bedre resultat for forseglede hårde overflader som f.eks. kork, parket og laminat. Polerepadsene sættes helt enkelt på polereskiverne - og arbejdet kan begynde.
Funktioner og fordele
Polerepad af førsteklasses mikrofibre
- Perfekt polering af foreglede gulve (parket, laminat, kork)
- Specielt udviklet til polering af forseglede gulve (parket, laminat, kork)
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|3
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 125 x 8
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper