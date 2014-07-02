3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af forseglede gulve. Polerepadsene til forseglede gulve er specielt udviklet til formålet og garanterer med deres særlige egenskaber et endnu bedre resultat for forseglede hårde overflader som f.eks. kork, parket og laminat. Polerepadsene sættes helt enkelt på polereskiverne - og arbejdet kan begynde.