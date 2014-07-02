Polerepads til sten, linoleum og PVC
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til at polere matte stengulve, PVC eller linoleum.
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af matte stengulve, PVC og linoleum. Polerepadsene er specielt udviklet til formålet og garanterer med deres særlige egenskaber et endnu bedre resultat for stengulve, PVC og linoleum. Polerepadsene sættes helt enkelt på polereskiverne - og arbejdet kan begynde.
Funktioner og fordele
Polerepad af førsteklasses mikrofibre
- Perfekt polering af matte stengulve, PVC og linoleum
- Specielt udviklet til polering af matte stengulve, PVC og linoleum
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|3
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 125 x 15
Anvendelsesområder
- Matte naturlige og sytetiske stengulve.