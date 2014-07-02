3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af matte stengulve, PVC og linoleum. Polerepadsene er specielt udviklet til formålet og garanterer med deres særlige egenskaber et endnu bedre resultat for stengulve, PVC og linoleum. Polerepadsene sættes helt enkelt på polereskiverne - og arbejdet kan begynde.