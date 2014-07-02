Polerepads til voksbehandlet parket
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til at polere voksbehandlede hårde overflader som f.eks. voksbehandlet parketgulv.
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af voksbehandlede hårde overflader som f.eks. gulve med olievoksfinish, herunder parketgulve. Polerepadsene til voksbehandlede gulve er specielt udviklet til formålet og garanterer med deres særlige egenskaber et endnu bedre resultat for voksbehandlede hårde overflader og gulve med olievoksfinish. Polerepadsene sættes helt enkelt på polereskiverne - og arbejdet kan begynde.
Funktioner og fordele
Polerepad af førsteklasses mikrofibre
- Perfekt polering af voksbehandlede trægulve
- Specielt udviklet til polering af voksbehandlede trægulve
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|3
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 125 x 10
Anvendelsesområder
- Voksbehandlede trægulve