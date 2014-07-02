3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af voksbehandlede hårde overflader som f.eks. gulve med olievoksfinish, herunder parketgulve. Polerepadsene til voksbehandlede gulve er specielt udviklet til formålet og garanterer med deres særlige egenskaber et endnu bedre resultat for voksbehandlede hårde overflader og gulve med olievoksfinish. Polerepadsene sættes helt enkelt på polereskiverne - og arbejdet kan begynde.