Polerepads (Universal)
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til at polere alle hårde overflader og gulve af parket, sten, linoleum, kork, PVC og laminat.
3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af alle hårde overflader, parketgulve, gulve af sten, linoleum, kork, PVC og laminat. Giver et flot resultat.
Funktioner og fordele
Polerepad (universel)
- Perfekt polereresultat på alle gulvbelægninger
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|3
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 125 x 10
Anvendelsesområder
- Hårde gulve