Polerepads (Universal)

3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til at polere alle hårde overflader og gulve af parket, sten, linoleum, kork, PVC og laminat.

3 polerepads til bonemaskine FP 303. Perfekt til polering af alle hårde overflader, parketgulve, gulve af sten, linoleum, kork, PVC og laminat. Giver et flot resultat.

Funktioner og fordele
Polerepad (universel)
  • Perfekt polereresultat på alle gulvbelægninger
  • Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 3
Farve hvid
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve