Sættet indeholder to messingbørster og to Power børster, og dens ekstra stærke rengøringskraft er en imponerende tilføjelse til de andre runde børster. De robuste børstehår, som bliver slidt meget langsomt, gør det nemt at fjerne stædig snavs og belægninger - f.eks. på ovnriste eller havegrille. De ekstremt holdbare børstehår gør de runde børster ekstra gode blandt damprenserbørsterne. Ideel til brug af ikke sensitive overflader.