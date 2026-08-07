Power floor cloth set EasyFix indeholder to klude af høj kvalitet til grundig og hygiejnisk rengøring med damprenseren. Den ultra slibende klud har en højere andel af slibende fibre til særlig nem fjernelse af genstridig snavs. Den slibende klud sørger for at fjerne snavs med slibende fibre og tilbyder ekstra god opsamling af snavs med yderligere bløde tekstile dele. f.eks. når man skal tørre op efter rengøringen med den ultra slibende klud. På grund af krog-og-løkke systemet, kan kluden nemt og hurtigt vedhæftes til gulvmundstykket på damprenseren: blot sæt gulvvaskekluden på EasyFix gulvmundstykket og tryk den ned, og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på. Efter rengøringen kan den brugte klud fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden at komme i kontatkt med snavs: blot træd på bundremmen på kluden og hiv gulvmundstykket op og væk fra den.