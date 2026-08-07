Power floor cloth set EasyFix
To gulvvaskeklude til grundig og hygiejnisk rengøring af hårde gulve med mellem til genstridig snavs
Power floor cloth set EasyFix indeholder to klude af høj kvalitet til grundig og hygiejnisk rengøring med damprenseren. Den ultra slibende klud har en højere andel af slibende fibre til særlig nem fjernelse af genstridig snavs. Den slibende klud sørger for at fjerne snavs med slibende fibre og tilbyder ekstra god opsamling af snavs med yderligere bløde tekstile dele. f.eks. når man skal tørre op efter rengøringen med den ultra slibende klud. På grund af krog-og-løkke systemet, kan kluden nemt og hurtigt vedhæftes til gulvmundstykket på damprenseren: blot sæt gulvvaskekluden på EasyFix gulvmundstykket og tryk den ned, og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på. Efter rengøringen kan den brugte klud fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden at komme i kontatkt med snavs: blot træd på bundremmen på kluden og hiv gulvmundstykket op og væk fra den.
Funktioner og fordele
Fiberblanding af høj kvalitet.
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
- Gulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
- Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Stengulve.
- Hårde gulve
- Vægklinker