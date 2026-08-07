Det ideelle alternativ til din højtryksrenser uden servostyringsfunktion: vores PowerControl sprøjtelanse 027 med patenteret power dyseprofil for at øge rengøringsydelsen med op til 40 procent har en trinløs og letbetjent trykjustering inden for direkte rækkevidde af brugeren. På denne måde kan du præcist koordinere rengøringsydelsen og rengøringsopgaven under påføringen. Rengøringsmiddel kan påføres specifikt via en integreret lavtrykstilstand. For yderligere at optimere resultatet understøtter den også justering af sprøjteniveauet, hvilket sikrer den passende arbejdsvinkel hver gang.