Pressure regulating jet pipe packaged Po
PowerControl sprøjtelansen med dysestørrelse 027 muliggør trinløs justering af trykket direkte i grebet og dermed en præcis tilpasning af kraften til den pågældende opgave.
Det ideelle alternativ til din højtryksrenser uden servostyringsfunktion: vores PowerControl sprøjtelanse 027 med patenteret power dyseprofil for at øge rengøringsydelsen med op til 40 procent har en trinløs og letbetjent trykjustering inden for direkte rækkevidde af brugeren. På denne måde kan du præcist koordinere rengøringsydelsen og rengøringsopgaven under påføringen. Rengøringsmiddel kan påføres specifikt via en integreret lavtrykstilstand. For yderligere at optimere resultatet understøtter den også justering af sprøjteniveauet, hvilket sikrer den passende arbejdsvinkel hver gang.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1