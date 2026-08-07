Pressure regulating jet pipe packaged Po
Trinløs trykjustering under drift direkte i brugerens grebsområde, især til maskiner uden servostyringsfunktion. Rengøringsydelsen kan tilpasses den respektive opgave på et øjeblik. Lavtrykstilstanden til påføring af rengøringsmidlet og justeringen af stråleniveauet fuldender produktet.
Vores PowerControl sprøjtelanse 034 giver dig mulighed for trinløst at tilpasse din højtryksrensers rengøringsydelse til den respektive opgave til enhver tid. Uanset om du har brug for mere eller mindre tryk: den patenterede Kärcher power dyseprofil øger rengøringsydelsen med omkring 40 procent. Betjeningen til trykjusteringen er inden for direkte rækkevidde og er meget nem at betjene under arbejdet. Til målrettet påføring af rengøringsmidler er der integreret en lavtrykstilstand, mens justeringen af sprøjteniveauet garanterer den korrekte arbejdsvinkel.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2