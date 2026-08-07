Vores PowerControl sprøjtelanse 034 giver dig mulighed for trinløst at tilpasse din højtryksrensers rengøringsydelse til den respektive opgave til enhver tid. Uanset om du har brug for mere eller mindre tryk: den patenterede Kärcher power dyseprofil øger rengøringsydelsen med omkring 40 procent. Betjeningen til trykjusteringen er inden for direkte rækkevidde og er meget nem at betjene under arbejdet. Til målrettet påføring af rengøringsmidler er der integreret en lavtrykstilstand, mens justeringen af sprøjteniveauet garanterer den korrekte arbejdsvinkel.