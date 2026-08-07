Så meget som nødvendigt, så lidt som muligt: med den trinløse trykjustering af vores PowerControl sprøjtelanse 042 kan du nu optimalt tilpasse rengøringsydelsen til den respektive rengøringsopgave uden at afbryde arbejdet. Ergonomisk placeret inden for direkte rækkevidde, er tilpasninger meget nemme at foretage. For yderligere optimering øger den patenterede Kärcher power dyseprofil rengøringsydelsen med omkring 40 procent. En speciel lavtrykstilstand muliggør målrettet påføring af rengøringsmidler, og arbejdsvinklen kan også nemt justeres ved hjælp af den innovative justering af sprøjteniveauet.