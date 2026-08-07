Med den patenterede Kärcher power dyseprofil for at øge rengøringsydelsen med omkring 40 procent overbeviser vores PowerControl sprøjtelanse 038 som et alternativ til maskiner med servostyringsfunktion. Du kan tilpasse rengøringsydelsen til den aktuelle opgave uden at afbryde arbejdet ved hjælp af den trinløse trykjustering. Rengøringsmidler påføres via den specielle lavtrykstilstand, mens den optimale arbejdsvinkel vælges ved hjælp af den integrerede sprøjteniveaujustering. Betjeningen er inden for direkte rækkevidde og er meget nem at betjene.