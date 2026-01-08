PS 30 Plus Overfladerenser
PS 30 Plus Overfladerenser fjerner kraftigtfuldt genstridigt snavs med sine tre integrerede højtryksdyser. Med det drejelige sidemundstykke rengøres hjørner og kanter uden besvær.
Med højt tryk mod kraftigt snavs er PS 30 Plus Overfladerenseren ideel til at fjerne genstridigt snavs på små til mellemstore områder. De tre indbyggede højtryksdyser sikrer ikke kun blændende resultater, men giver også en optimal arealydelse. For at rense alle hjørner og kanter effektivt og ubesværet kan sidemundstykket drejes 40 grader. Dette beskytter samtidig brugeren mod sprøjtevand. En anden fordel: Takket være dens kompakte form er PS 30 Plus Power særligt velegnet til trappervask. Overfladerenserens børstehoved er også bevægeligt og fleksibelt. Dette kan drejes 360 grader for at rengøre svært tilgængelige områder. Alle glatte overflader kan skrabes med den integrerede sugelæbe efter rengøring. Dette fjerner hurtigt overskydende snavset vand og gør overfladerne klar til brug igen med det samme.
Funktioner og fordele
Drejelig sidedysePerfekt stænkfri rengøring af alle hjørner og kanter.
Børstehoved, der kan drejes 360°For fuld fleksibilitet i svært tilgængelige områder.
Børstering (også på sidedysen)Beskyttelse mod sprøjtevand, uanset dyseindstilling.
Tre højtryksdyser
- Effektiv rengøring af genstridigt snavs.
Kompakt design
- Gør det nemt at rengøre i smalle rum.
Kombination af højt tryk og manuelt børstetryk
- Sikrer særlig effektiv rengøring i forhold til konventionelle skrubbere.
Skraber
- Nem fjernelse af snavset vand. Kan udskiftes uden værktøj.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|749 x 264 x 768
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Trapper
- Terrasse
- Balkon.
- (Have) indgange, indkørsler.
PS 30 Plus Overfladerenser reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.