PS 30 Plus Overfladerenser

PS 30 Plus Overfladerenser fjerner kraftigtfuldt genstridigt snavs med sine tre integrerede højtryksdyser. Med det drejelige sidemundstykke rengøres hjørner og kanter uden besvær.

Med højt tryk mod kraftigt snavs er PS 30 Plus Overfladerenseren ideel til at fjerne genstridigt snavs på små til mellemstore områder. De tre indbyggede højtryksdyser sikrer ikke kun blændende resultater, men giver også en optimal arealydelse. For at rense alle hjørner og kanter effektivt og ubesværet kan sidemundstykket drejes 40 grader. Dette beskytter samtidig brugeren mod sprøjtevand. En anden fordel: Takket være dens kompakte form er PS 30 Plus Power særligt velegnet til trappervask. Overfladerenserens børstehoved er også bevægeligt og fleksibelt. Dette kan drejes 360 grader for at rengøre svært tilgængelige områder. Alle glatte overflader kan skrabes med den integrerede sugelæbe efter rengøring. Dette fjerner hurtigt overskydende snavset vand og gør overfladerne klar til brug igen med det samme.

Funktioner og fordele
PS 30 Plus Overfladerenser: Drejelig sidedyse
Drejelig sidedyse
Perfekt stænkfri rengøring af alle hjørner og kanter.
PS 30 Plus Overfladerenser: Børstehoved, der kan drejes 360°
Børstehoved, der kan drejes 360°
For fuld fleksibilitet i svært tilgængelige områder.
PS 30 Plus Overfladerenser: Børstering (også på sidedysen)
Børstering (også på sidedysen)
Beskyttelse mod sprøjtevand, uanset dyseindstilling.
Tre højtryksdyser
  • Effektiv rengøring af genstridigt snavs.
Kompakt design
  • Gør det nemt at rengøre i smalle rum.
Kombination af højt tryk og manuelt børstetryk
  • Sikrer særlig effektiv rengøring i forhold til konventionelle skrubbere.
Skraber
  • Nem fjernelse af snavset vand. Kan udskiftes uden værktøj.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,9
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 749 x 264 x 768
Anvendelsesområder
  • Trapper
  • Terrasse
  • Balkon.
  • (Have) indgange, indkørsler.
PS 30 Plus Overfladerenser reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.