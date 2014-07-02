Pumpeforfilter, stor
Pumpeforfilter til beskyttelse af havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker mod større smudspartikler eller sand.
Pumpeforfilter til alle gængse havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker - specielt apparater uden indbygget filter med et transportvolumen på op til 6.000 l/t. Forfiltret beskytter effektivt pumpen mod store smudspartikler og sand og forlænger dermed pumpens levetid. Filterindsatsen kan tages ud og renses. Filtret har en maskevidde på 250 µm (0,25 mm). Pumpeforfiltret er velegnet til alle førnævnte pumper med 1" tilslutningsgevind (33,3 mm).
Funktioner og fordele
Aftageligt filter
- Filtret kan rengøres med rindende vand, så det kan genbruges igen og igen.
Forfilter til pumpe, stort
- Til pumper med et vandgennemløb på 6.000 l/time
Forfilter
- Til ekstra beskyttelse af pumpen mod større snavspartikler og sand
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|Op til 6000 l/t maskestørrelse: 250 μm (0,25 mm).
|Net størrelse (mm)
|0,25
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|122 x 189 x 314
Anvendelsesområder
- Filtrerer snavsepartikler fra vandet.
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