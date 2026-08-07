Punktdyse
Detaljemundstykket renser små detaljer, smalle sprækker og genstridigt snavs. Den er tilpasset højtryksrenserens sprøjtepistol og giver en kraftig tynd stråle.
Detaljemundstykket er med sin kraftige tynde stråle særligt velegnet til at rense små detaljer og smalle sprækker samt til at fjerne mere genstridigt snavs. Mundstykket komplementerer den flade stråledyse, som følger med højtryksrenseren, perfekt. Ikke egnet til vask af kæledyr.
Funktioner og fordele
Punktstrålle
- Tynd stråle til målrettet rengøring.
Kraftfuld.
- Til noget mere stædig snavs, detaljer og smalle sprækker.
Monteret på pistolgrebet.
- Simpelt mundstykkeudskiftning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Mål (L x B x H) (mm)
|29 x 27 x 27