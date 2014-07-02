PUNKTSTRÅLEDYSE - SORT
Punktdysen rengør nemt fuger, hjørner, kanter og andre svært tilgængelige steder. Monterer du yderligere en rundbørste giver kombinationen utallige anvendelsesmuligheder.
Punktdysen rengør nemt fuger, hjørner, kanter og andre svært tilgængelige steder. Monterer du yderligere en rundbørste giver kombinationen utallige anvendelsesmuligheder.
Funktioner og fordele
Mundstukke til andet tilbehør
Buet form
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|180 x 50 x 40
Videoer
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Tæpper
- Persienner/rulleskodder.
PUNKTSTRÅLEDYSE - SORT reservedele
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