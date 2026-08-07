Klemmesbeslaget giver mere fleksibilitet ved opsætning af RTK-antennen. Alt du skal gøre er at indsætte antennehovedet i beslaget og derefter skrue det fast på horisontale elementer ved hjælp af klemmeanordningen. Beslaget kan skiftes fra vandret til lodret med et enkelt trin. Her skal der være frit 100° udsyn til himlen. Det kan monteres på havehegn, balkoner, klatrestativer osv.