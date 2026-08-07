RCX clamp bracket
Fleksibel montering af RTK-antennen på horisontale eller vertikale elementer via en klemmemekanisme.
Klemmesbeslaget giver mere fleksibilitet ved opsætning af RTK-antennen. Alt du skal gøre er at indsætte antennehovedet i beslaget og derefter skrue det fast på horisontale elementer ved hjælp af klemmeanordningen. Beslaget kan skiftes fra vandret til lodret med et enkelt trin. Her skal der være frit 100° udsyn til himlen. Det kan monteres på havehegn, balkoner, klatrestativer osv.
Funktioner og fordele
Sikkert beslag.
Fleksibel montering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 110 x 135