RCX clamp bracket

Fleksibel montering af RTK-antennen på horisontale eller vertikale elementer via en klemmemekanisme.

Klemmesbeslaget giver mere fleksibilitet ved opsætning af RTK-antennen. Alt du skal gøre er at indsætte antennehovedet i beslaget og derefter skrue det fast på horisontale elementer ved hjælp af klemmeanordningen. Beslaget kan skiftes fra vandret til lodret med et enkelt trin. Her skal der være frit 100° udsyn til himlen. Det kan monteres på havehegn, balkoner, klatrestativer osv.

Funktioner og fordele
Sikkert beslag.
Fleksibel montering.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,7
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 110 x 135
Kompatible maskiner