Teknisk data

Farve hvid Vægt (kg) 0,1 Vægt inkl. emballage (kg) 0,2 Mål (L x B x H) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾ Eksklusive velcrolukning.

²⁾ Hver gang tekstiler vaskes, afgives der mikrofibre, som ender i vores have. Nedbrydningen af polyesterfibre med CiCLO®-teknologi er 94,3% på 3,7 år, hvorimod nedbrydningen af almindelige polyesterfibre kun er 4,9% på 3,7 år (i henhold til standarden ASTM D6691). Denne klud er ikke komposterbar. Skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler for affaldshåndtering. CiCLO®-logoet og mærkerne er registrerede varemærker tilhørende Intrinsic Advanced Materials, LLC.