Re!Fibe Universal floor cloth set EasyFix
Re!Fibe gulvkludene, fremstillet af 100% genanvendt polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾, er ideelle til at fjerne genstridigt snavs med damprenseren.
Sættet med Re!Fibe gulvklude indeholder to absorberende og slidstærke gulvklude fremstillet af 100 procent genanvendt polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾. CiCLO® er en teknologi, der fremskynder nedbrydningen af polyesterfibre, hvilket resulterer i mindre vandforurening fra mikroplastik.²⁾ Kludens høje dampgennemtrængelighed muliggør fremragende og hygiejniske rengøringsresultater. Takket være velcrosystemet kan gulvkludene hurtigt og nemt fastgøres. Under arbejdet forbliver kluden også sikkert placeret og kan ikke glide.
Funktioner og fordele
100% genanvendt polyester med CiCLO®-teknologi¹⁾Den specielle løkkestruktur på kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresulltater på alle forseglede hårde overflader. Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke systemGulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på. Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkludenIngen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op. Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Eksklusive velcrolukning.
²⁾ Hver gang tekstiler vaskes, afgives der mikrofibre, som ender i vores have. Nedbrydningen af polyesterfibre med CiCLO®-teknologi er 94,3% på 3,7 år, hvorimod nedbrydningen af almindelige polyesterfibre kun er 4,9% på 3,7 år (i henhold til standarden ASTM D6691). Denne klud er ikke komposterbar. Skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler for affaldshåndtering. CiCLO®-logoet og mærkerne er registrerede varemærker tilhørende Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Hårde gulve
- Vægklinker