Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)

Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.

Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 1,7
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