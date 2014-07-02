Rensedyse
30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.
Rensedysen har indvendigt gevind og en diameter på 16 mm. Forskellige stråleretninger sikrer hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. De tre dyseåbninger er bagudrettede i en vinkel på 30°. Således kan dyse og slange selv bevæge sig fremad i røret. Tilslutning R 1/8" til montage på renseslangen.
Funktioner og fordele
Tre bagudrettede dyser sikrer optimal fremdrift
- Dyse og rørrenseslange bevæger sig automatisk inde i rørret.
Tilslutning 1/8"
- Kompatibel med rørrenseslanger.
Udvendig diameter: 30 mm
- Egnet til rør med en indvendig diameter fra 40 mm.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter (mm)
|30
|Dysestørrelse ( )
|50
|Skruegevind
|R 1/8"
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
Kompatible maskiner
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400