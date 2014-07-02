Rensedysen har indvendigt gevind og en diameter på 16 mm. Forskellige stråleretninger sikrer hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. Tre af de fire dyseåbninger er bagudrettede i en vinkel på 30°; den ene er fremadrettet. Således kan dyse og slange selv bevæge sig fremad i røret. Rensedysen er udstyret med en R 1/8" tilslutning til montage på renseslangen.