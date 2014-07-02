Rensedyse
16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.
Rensedysen har indvendigt gevind og en diameter på 16 mm. Forskellige stråleretninger sikrer hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. Tre af de fire dyseåbninger er bagudrettede i en vinkel på 30°; den ene er fremadrettet. Således kan dyse og slange selv bevæge sig fremad i røret. Rensedysen er udstyret med en R 1/8" tilslutning til montage på renseslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter (mm)
|16
|Dysestørrelse ( )
|65
|Skruegevind
|R 1/8"