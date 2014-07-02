Rensedyse
30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.
Rensedysen har indvendigt gevind og en diameter på 30 mm. Forskellige stråleretninger sikrer hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. De tre dyseåbninger er bagudrettede i en vinkel på 30°. Således kan dyse og slange selv bevæge sig fremad i røret. Tilslutning R 1/8" til montage på renseslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter (mm)
|30
|Dysestørrelse ( )
|70
|Skruegevind
|R 1/8"
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1