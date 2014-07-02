Rensedysen har indvendigt gevind og en diameter på 30 mm. Forskellige stråleretninger sikrer hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. De tre dyseåbninger er bagudrettede i en vinkel på 30°. Således kan dyse og slange selv bevæge sig fremad i røret. Tilslutning R 1/8" til montage på renseslangen.