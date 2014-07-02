Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar
Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).
Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).
Funktioner og fordele
Særdeles fleksibel højtryksslange med udvendig gummibeklædning og flettet stål
- Perfekt håndtering ved rørrensning - selv hvor pladsen er trang.
- Meget slidstærk, lang levetid.
- Modstår tryk på op til 250 bar.
Tilslutning 1/8"
- Kompatibelmed rørrensedyser.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Længde (m)
|20
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3