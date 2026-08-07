Replacement filter Hy-Protect-Filter WPC

Hy-Protect filteret udgør det tredje filtertrin af 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF.

Hy-Protect ultrafilteret tilbageholder pålideligt bakterier, virusser og mikroplast op til en partikelstørrelse på > 0.1 µm. Ultrafilteret er det tredje filtertrin i 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF.

Specifikationer

Teknisk data

Vægt uden tilbehør (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Drikkevand