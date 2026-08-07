Replacement filter Post-Protect-Filter W
Post-Protect filteret udgør det fjerde filtertrin af 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF og sikrer en behagelig smag.
Post-Protect filteret er fremstillet af kornet aktivt kul og runder det firetrins filterkoncept i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF af ved at fjerne de resterende urenheder og fremmedlegemer, der kan påvirke smagen negativt. Resultatet er rent og frisk vand, der giver optimal drikkeglæde.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|71 x 71 x 272
Anvendelsesområder
- Drikkevand