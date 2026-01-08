Udskiftningsdyser af høj kvalitet til hurtigt og enkelt dyseskift. Indhold: Tre par dyser til forskellige typer højtryksrensere, en kraftdyse til rengøring af hjørner og kanter i kombination med overfladerensere T 400, T 450 og T 550 samt to beslag til fastgørelse. Udskiftningsdyserne er velegnede til følgende tilbehør: T-Racer overfladerenser til højtryksrenserne K 2 til K 7 (undtaget T 350), PC 20 Tagrendesæt til højtryksrenserne K 3 til K 7, samt Undervognsrens til højtryksrenserne K 2 til K 5.