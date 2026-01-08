Reservedyse til T-Racer (undtaget T 350)

Kvalitetsreservedyser til udskiftning af dyser på alle T-Racer overfladerensere (undtaget T 350) til højtryksrensere K 2 til K 7, Tagrenderenser K 3 til K 7 og undervognsrenser K 2 til K 5.

Udskiftningsdyser af høj kvalitet til hurtigt og enkelt dyseskift. Indhold: Tre par dyser til forskellige typer højtryksrensere, en kraftdyse til rengøring af hjørner og kanter i kombination med overfladerensere T 400, T 450 og T 550 samt to beslag til fastgørelse. Udskiftningsdyserne er velegnede til følgende tilbehør: T-Racer overfladerenser til højtryksrenserne K 2 til K 7 (undtaget T 350), PC 20 Tagrendesæt til højtryksrenserne K 3 til K 7, samt Undervognsrens til højtryksrenserne K 2 til K 5.

Funktioner og fordele
Erstatningsdyse
  • Hurtig og nem udskiftning af gamle dyser
  • Høj kvalitet – lang levetid
Højtryk – flad dyse
  • Løsner og Rengøring af selv fastgroet snavs.
Kraftfuld rengøring med højtryk
  • Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 17 x 17 x 18
Kompatible maskiner