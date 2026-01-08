Reservedyse til T-Racer (undtaget T 350)
Kvalitetsreservedyser til udskiftning af dyser på alle T-Racer overfladerensere (undtaget T 350) til højtryksrensere K 2 til K 7, Tagrenderenser K 3 til K 7 og undervognsrenser K 2 til K 5.
Udskiftningsdyser af høj kvalitet til hurtigt og enkelt dyseskift. Indhold: Tre par dyser til forskellige typer højtryksrensere, en kraftdyse til rengøring af hjørner og kanter i kombination med overfladerensere T 400, T 450 og T 550 samt to beslag til fastgørelse. Udskiftningsdyserne er velegnede til følgende tilbehør: T-Racer overfladerenser til højtryksrenserne K 2 til K 7 (undtaget T 350), PC 20 Tagrendesæt til højtryksrenserne K 3 til K 7, samt Undervognsrens til højtryksrenserne K 2 til K 5.
Funktioner og fordele
Erstatningsdyse
- Hurtig og nem udskiftning af gamle dyser
- Høj kvalitet – lang levetid
Højtryk – flad dyse
- Løsner og Rengøring af selv fastgroet snavs.
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|17 x 17 x 18