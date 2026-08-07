Praktisk værktøj til rengøringsarbejde med Kärchers tørisblæsningssystemer med Liquid-to-Pellet-processen. Ringnøglen bruges til at løsne CO₂-cylinderlåg og fungerer samtidig til fastgørelse af CO₂-slangen på CO₂-cylinderen. Nøglen placeres på cylindertilslutningen på Ice Blasteren for nem transport og sikring mod bortkomst.