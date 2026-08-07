Ringnøgle SW30 / SW32.
Ringnøgle med 2-i-1-funktion. Velegnet til at løsne CO₂-cylinderlåget og fastgøre CO₂-slangen på cylinderen.
Praktisk værktøj til rengøringsarbejde med Kärchers tørisblæsningssystemer med Liquid-to-Pellet-processen. Ringnøglen bruges til at løsne CO₂-cylinderlåg og fungerer samtidig til fastgørelse af CO₂-slangen på CO₂-cylinderen. Nøglen placeres på cylindertilslutningen på Ice Blasteren for nem transport og sikring mod bortkomst.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1