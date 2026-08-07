Ringnøgle SW30 / SW32.

Ringnøgle med 2-i-1-funktion. Velegnet til at løsne CO₂-cylinderlåget og fastgøre CO₂-slangen på cylinderen.

Praktisk værktøj til rengøringsarbejde med Kärchers tørisblæsningssystemer med Liquid-to-Pellet-processen. Ringnøglen bruges til at løsne CO₂-cylinderlåg og fungerer samtidig til fastgørelse af CO₂-slangen på CO₂-cylinderen. Nøglen placeres på cylindertilslutningen på Ice Blasteren for nem transport og sikring mod bortkomst.

Specifikationer

Teknisk data

Vægt inkl. emballage (kg) 0,1