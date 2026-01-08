Rørrengøringsdyse
Rørrengøringsdyse til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør, og til effektivt at fjerne blokader. Med R1/8” forbindelse for at kunne sidde på rørrengøringsslangen.
Rørrengøringsdyse til miljøvenlig rengøring af rør, afløb og nedløbsrør. Det løsner og fjerner blokader meget effektivt. De fire dyseåbninger peger bagud for at sikre en kraftfuld fremdrift og træk slangen gennem røret. Formen af dyserne er optimeret for at sikre, at der ikke er nogen kanter der, hvor de forbinder til højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at dysen sætter sig fast inde i røret. Egnet til montering på rørrengøringssættene PC 20, PC 15, PC 7,5 og til brug med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 til K 7 klasserne.
Funktioner og fordele
Fire bagudpegende højtryksdyserSlangen er automatisk skubbet fremaf i røret af vandtrykket.
Optimeret mundstykkeform.Kantfri forbindelse til slangen minimerer risikoen for at mundstykket sætter sig fast i røret.
Kraftfuld rengøring med højtrykKraftig og effektiv til at løsne blokader fra rørene.
Lavet af holdbart messing.
- Lang levetid
Specifikationer
Teknisk data
|Mål (L x B x H) (mm)
|18 x 14 x 14
Anvendelsesområder
- Renser rør.
- Renser nedløbsrør.
- Renser afløb.