Rørrengøringsdyse til miljøvenlig rengøring af rør, afløb og nedløbsrør. Det løsner og fjerner blokader meget effektivt. De fire dyseåbninger peger bagud for at sikre en kraftfuld fremdrift og træk slangen gennem røret. Formen af dyserne er optimeret for at sikre, at der ikke er nogen kanter der, hvor de forbinder til højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at dysen sætter sig fast inde i røret. Egnet til montering på rørrengøringssættene PC 20, PC 15, PC 7,5 og til brug med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 til K 7 klasserne.