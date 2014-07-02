Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 120 bar

Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).

Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).

Funktioner og fordele
Meget fleksibel højtryksslange af PVC
  • Ekstremt laav vægt og optimal håndtering.
  • Modstår tryk på op til 120 bar.
Tilslutning 1/8"
  • Kompatibelmed rørrensedyser.
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 140
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Længde (m) 20
Vægt inkl. emballage (kg) 1,7