Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar
Den 20 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).
20 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).
Funktioner og fordele
Meget fleksibel højtryksslange af PVC
- Ekstremt laav vægt og optimal håndtering.
- Modstår tryk på op til 120 bar.
Tilslutning 1/8"
- Kompatibelmed rørrensedyser.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|140
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Længde (m)
|20
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,9