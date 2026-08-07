Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 250 bar

Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).

Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).

Funktioner og fordele
Særdeles fleksibel højtryksslange med udvendig gummibeklædning og flettet stål
  • Perfekt håndtering ved rørrensning - selv hvor pladsen er trang.
  • Meget slidstærk, lang levetid.
  • Modstår tryk på op til 250 bar.
Tilslutning 1/8"
  • Kompatibelmed rørrensedyser.
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 250
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Længde (m) 20
Vægt inkl. emballage (kg) 3,4
Kompatible maskiner