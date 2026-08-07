Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar
30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).
30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).
Funktioner og fordele
Meget fleksibel højtryksslange af PVC
- Ekstremt laav vægt og optimal håndtering.
- Modstår tryk på op til 120 bar.
Tilslutning 1/8"
- Kompatibelmed rørrensedyser.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|140
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Længde (m)
|30
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,6