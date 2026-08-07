Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar

30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).

30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).

Funktioner og fordele
Meget fleksibel højtryksslange af PVC
  • Ekstremt laav vægt og optimal håndtering.
  • Modstår tryk på op til 120 bar.
Tilslutning 1/8"
  • Kompatibelmed rørrensedyser.
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 140
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Længde (m) 30
Vægt inkl. emballage (kg) 2,6