Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar

Den 30 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).

30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør op til 220 bar (gevindtilslutning til R 1/8 dyse).

Funktioner og fordele
Særdeles fleksibel højtryksslange med udvendig gummibeklædning og flettet stål
  • Perfekt håndtering ved rørrensning - selv hvor pladsen er trang.
  • Meget slidstærk, lang levetid.
  • Modstår tryk på op til 250 bar.
Tilslutning 1/8"
  • Kompatibelmed rørrensedyser.
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 250
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Længde (m) 30
Vægt inkl. emballage (kg) 4,9
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