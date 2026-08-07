Roll hard

Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikkert og nemt hurtigskiftesystem.

Funktioner og fordele
Stribefri rengøring helt tæt på kanten
  • Børster på siden som stødbeskyttelse og til rengøring helt tæt på kanten.
  • Stribefrie rengøringsresultater takket være diagonale børstehår i midten af børsten.
Intuitiv farvekodning
  • Farvekodning gør det nemt at vælge det rette børstehoved.
Mekanisme til hurtigskift
  • Hurtig udskiftning af børsten giver nem tilpasning til rengøringsopgaven.
Specifikationer

Teknisk data

Tilløbstemperatur (°C) 40
Farve Grøn
Vægt inkl. emballage (kg) 1,6
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af terrasser med sten- eller træoverflader
  • Til rengøring af facadeoverflader af beton, tegl, blik eller stål