Roller brushes stenoverflader PCL 6
Sæt med fire rullebørster til hurtig rengøring af glatte, finporede stenklinker og fliser i udendørsområder med PCL 6 terrassevaskeren.
Din perfekte partner til rengøring af terrassen: Det firedelte rullebørstesæt fås som tilbehør til PCL 4 og PCL 6 og er ideelt til grundig, men skånsom rengøring af glatte og finporede stenfliser og plader. Snavs såsom organiske belægninger eller mos fjernes ubesværet. Rullebørsterne kan nemt udskiftes uden brug af værktøj. Ikke egnet til belægningssten, I-formede sten, asfalt og frilægningsbeton.
Funktioner og fordele
Ensartet og grundig rengøring af glatte og finporede stenfliser og plader i udendørs områder.
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
God områdepræstation og optimal børsteprofil til rengøring af glatte og finporede stenfliser og plader.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anvendelsesområder
- Terrasser (glatte og finporede stenfliser og -plader)
- Altaner (glatte og finporede stenfliser og -plader)
- Mos