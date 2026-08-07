Din perfekte partner til rengøring af terrassen: Det firedelte rullebørstesæt fås som tilbehør til PCL 4 og PCL 6 og er ideelt til grundig, men skånsom rengøring af glatte og finporede stenfliser og plader. Snavs såsom organiske belægninger eller mos fjernes ubesværet. Rullebørsterne kan nemt udskiftes uden brug af værktøj. Ikke egnet til belægningssten, I-formede sten, asfalt og frilægningsbeton.