Terrassegulve burde blive gjort rent regelmæssigt og tilstrækkeligt for at holde dem frie for vejrrelateret snavs. Med rullebørsterne som er designet specifikt til træoverflader og WPC gulvbelægninger, kan snavs i udendørs områder fjernes ekstra jævnt og grundigt. De fire rullebørster i sættet er nemme at skifte ud og kan erstatte børsterne der inkluderet i leveringsomfanget af PCL 6 rengøringsmidlet til terrasser.