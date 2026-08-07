Roller brushes træoverflader PCL 6
Med børstehovedet fra det firdelte rullesæt til PCL 6, kan snavs i udendørs områder fjernes jævnt og uden at efterlade spor. Træoverflader og WPC gulvbelægninger vil se så godt som nyt ud igen.
Terrassegulve burde blive gjort rent regelmæssigt og tilstrækkeligt for at holde dem frie for vejrrelateret snavs. Med rullebørsterne som er designet specifikt til træoverflader og WPC gulvbelægninger, kan snavs i udendørs områder fjernes ekstra jævnt og grundigt. De fire rullebørster i sættet er nemme at skifte ud og kan erstatte børsterne der inkluderet i leveringsomfanget af PCL 6 rengøringsmidlet til terrasser.
Funktioner og fordele
Grundig og ensartet rengøring af træoverflader og WPC gulvbelægninger i udendørsarealer med god områdepræstation.
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
Optimeret børsteprofil til rengøring af træoverflader og WPC gulvbelægninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Træoverflader
- Grøn lav
- Mos