Roterende rensedyse
Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.
Den roterende rensedyse med indvendigt gevind og roterende stråle sikrer hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. Dysen er udstyret med fire roterende stråler. Åbningerne er udformet på en sådan måde, at dyse og slange selv kan bevæge sig fremad i røret. Tilslutning R 1/8" til montage på renseslangen.
Funktioner og fordele
Dysen roterer om sin egen akse ved hjælp af fire dyser på siden
- Absolut ensartet rengøring.
Tilslutning 1/8"
- Kompatibel med rørrenseslanger.
Kompakt design med 16 mm udvendig diameter
- Perfekt håndtering ved rørrensning - selv hvor pladsen er trang.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter (mm)
|16
|Dysestørrelse ( )
|50
|Skruegevind
|R 1/8"
Kompatible maskiner
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G