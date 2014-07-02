Den roterende rensedyse med indvendigt gevind og roterende stråle sikrer hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. Dysen er udstyret med fire roterende stråler. Åbningerne er udformet på en sådan måde, at dyse og slange selv kan bevæge sig fremad i røret. Tilslutning R 1/8" til montage på renseslangen.