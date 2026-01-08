Det roterende rørrengøringsdyse er perfekt til miljøvenlige, forebyggende vedligeholdelsesrengøring af rørene, afløbene og nedløbsrørene. Dets 360° rengøringssystem fjerner effektivt aflejringer fra hele indersiden af rørene. Blokader opstår aldrig. Formen af dyserne er optimeret for at sikre, at der ikke er nogen kanter der hvor de forbinder sig til højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at dysen sætter sig fast inde i røret. Egnet til at blive monteret til rørrengøringssættene PC 20, PC 15 og PC 7,5 og til brug med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 og K 7 klasserne.