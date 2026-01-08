Roterende rørrengøringsdyse
Roterende rørrengøringsdyse med 360° rengøringseffekt til forebyggende vedligeholdelsesrengøring af rør, afløb og nedløbsrør. Med R1/8” tilslutning for at kunne sidde på rørengøringsslangen.
Det roterende rørrengøringsdyse er perfekt til miljøvenlige, forebyggende vedligeholdelsesrengøring af rørene, afløbene og nedløbsrørene. Dets 360° rengøringssystem fjerner effektivt aflejringer fra hele indersiden af rørene. Blokader opstår aldrig. Formen af dyserne er optimeret for at sikre, at der ikke er nogen kanter der hvor de forbinder sig til højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at dysen sætter sig fast inde i røret. Egnet til at blive monteret til rørrengøringssættene PC 20, PC 15 og PC 7,5 og til brug med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 og K 7 klasserne.
Funktioner og fordele
Roterende højtryksstråle.360° rengøringseffekt på hele indersiden af røret. Forebyggende vedligeholdelsesrengøring for at forhindre blokader.
Optimeret mundstykkeform.Kantfri forbindelse til slangen minimerer risikoen for at mundstykket sætter sig fast i røret. Kompakt design for maksimal bevægelsesfrihed.
Kraftfuld rengøring med højtrykLøsner effektivt og hurtigt blokader i rørene.
Lavet af holdbart messing og rustfrit stål.
- Lang levetid
Specifikationer
Teknisk data
|Mål (L x B x H) (mm)
|27 x 15 x 15
Anvendelsesområder
- Renser rør.
- Renser nedløbsrør.
- Renser afløb.