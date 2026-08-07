Den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 040) tilbyder fordelene ved minimale interne effekttab og maksimal sprøjtekvalitet, hvilket muliggør op til 50 procent højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger. Takket være den roterende punktstråle opnår den 10 gange rengøringskraften sammenlignet med konventionelle højtryksdyser ved et arbejdstryk på maks. 180 bar/18 MPa og en vandtemperatur på op til 60°C. Med keramisk dyse og keramisk lejerring for maksimal arbejdstid.