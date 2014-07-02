Rotojet, 055/060

Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 300
Tryk (bar) max. 300
Temperatur (°C) max. 85
Dysestørrelse ( ) 55 / 60
Tilslutningsgevind M 18
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5