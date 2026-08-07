Rotojet, lille, 028
Fuld Kraft mod genstridigt snavs: den nye performance snavsblæser med dysestørrelse 028 opnår op til 50% højere rengørings- og områdeydeevne end sin forgænger.
Ved et maksimalt arbejdstryk på 180 bar/18 MPa og en vandtemperatur på 60°C frigiver den nye performance snavsblæser (dysestørrelse 028) sin fulde kraft. Takket være den roterende punktstråle opnår den 10 gange rengøringskraften. Den opnår også op til 50 procent højere rengørings- og områdeydeevne end sin forgænger. Interne effekttab er blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet væsentligt forbedret. Med keramisk dyse og lejerring for ekstremt lange arbejdstider.
Funktioner og fordele
Op til 50% højere rengøring og ydeevne end dens forgænger
- Enorm tidsbesparelse
Minimerede effekttab og forbedret sprøjtekvalitet
- Forbedret rengøringskraft til fjernelse af genstridigt skidt
Dysen roterer om sin egen akse og kombinerer punktdysen og fladstrålens fordele.
- Kraftfuld rengøring over et stort område
Keramisk duse og keramisk lejering
- Maksimal levetid
Kraftig rengøringsydelse
- Fjerner hurtigt hårdnakket snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Tryk (bar)
|max. 180
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Dysestørrelse ( )
|28
|Størrelse
|lille
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 57 x 57