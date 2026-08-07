Ved et maksimalt arbejdstryk på 180 bar/18 MPa og en vandtemperatur på 60°C frigiver den nye performance snavsblæser (dysestørrelse 028) sin fulde kraft. Takket være den roterende punktstråle opnår den 10 gange rengøringskraften. Den opnår også op til 50 procent højere rengørings- og områdeydeevne end sin forgænger. Interne effekttab er blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet væsentligt forbedret. Med keramisk dyse og lejerring for ekstremt lange arbejdstider.