Rotojet, lille, 028

Fuld Kraft mod genstridigt snavs: den nye performance snavsblæser med dysestørrelse 028 opnår op til 50% højere rengørings- og områdeydeevne end sin forgænger.

Ved et maksimalt arbejdstryk på 180 bar/18 MPa og en vandtemperatur på 60°C frigiver den nye performance snavsblæser (dysestørrelse 028) sin fulde kraft. Takket være den roterende punktstråle opnår den 10 gange rengøringskraften. Den opnår også op til 50 procent højere rengørings- og områdeydeevne end sin forgænger. Interne effekttab er blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet væsentligt forbedret. Med keramisk dyse og lejerring for ekstremt lange arbejdstider.

Funktioner og fordele
Op til 50% højere rengøring og ydeevne end dens forgænger
  • Enorm tidsbesparelse
Minimerede effekttab og forbedret sprøjtekvalitet
  • Forbedret rengøringskraft til fjernelse af genstridigt skidt
Dysen roterer om sin egen akse og kombinerer punktdysen og fladstrålens fordele.
  • Kraftfuld rengøring over et stort område
Keramisk duse og keramisk lejering
  • Maksimal levetid
Kraftig rengøringsydelse
  • Fjerner hurtigt hårdnakket snavs.
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 180
Tryk (bar) max. 180
Temperatur (°C) max. 60
Dysestørrelse ( ) 28
Størrelse lille
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Farve Antracit
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatible maskiner