Den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 030) tilbyder koncentreret rengøringskraft. Interne effekttab er blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet væsentligt forbedret – for op til 50 procent højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger. Og takket være den roterende punktstråle opnår den 10 gange rengøringsydelsen sammenlignet med konventionelle højtryksdyser. Med keramisk dyse og lejerring for maksimal arbejdstid. Til brug med maks. 180 bar/18 MPa og 60°C vandtemperatur.