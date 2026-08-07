Rotojet, lille, 030
Mindre effekttab, højere sprøjtekvalitet: den nye performance snavsfjerner med dysestørrelse 030 opnår op til 50 % højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger.
Den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 030) tilbyder koncentreret rengøringskraft. Interne effekttab er blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet væsentligt forbedret – for op til 50 procent højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger. Og takket være den roterende punktstråle opnår den 10 gange rengøringsydelsen sammenlignet med konventionelle højtryksdyser. Med keramisk dyse og lejerring for maksimal arbejdstid. Til brug med maks. 180 bar/18 MPa og 60°C vandtemperatur.
Funktioner og fordele
Op til 50% højere rengøring og ydeevne end dens forgænger
- Enorm tidsbesparelse
Minimerede effekttab og forbedret sprøjtekvalitet
- Forbedret rengøringskraft til fjernelse af genstridigt skidt
Dysen roterer om sin egen akse og kombinerer punktdysen og fladstrålens fordele.
- Kraftfuld rengøring over et stort område
Keramisk duse og keramisk lejering
- Maksimal levetid
Kraftig rengøringsydelse
- Fjerner hurtigt hårdnakket snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Tryk (bar)
|max. 180
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Dysestørrelse ( )
|30
|Størrelse
|lille
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 57 x 57