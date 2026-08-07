Med den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 035) er interne effekttab blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet væsentligt forbedret. Den har en roterende punktstråle for 10 gange rengøringskraften. Sammenlignet med sin forgænger opnår den op til 50% højere rengørings- og arealydeevne. Med keramisk dyse og keramisk lejerring for en ekstremt lang driftstid. Snavsfjerneren tillader et arbejdstryk på maks. 180 bar/18 MPa og er egnet til vandtemperaturer op til 60°C.