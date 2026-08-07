Rotojet, lille, 035
Den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 035) med roterende punktstråle gør en stor forskel: op til 50 % højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger.
Med den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 035) er interne effekttab blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet væsentligt forbedret. Den har en roterende punktstråle for 10 gange rengøringskraften. Sammenlignet med sin forgænger opnår den op til 50% højere rengørings- og arealydeevne. Med keramisk dyse og keramisk lejerring for en ekstremt lang driftstid. Snavsfjerneren tillader et arbejdstryk på maks. 180 bar/18 MPa og er egnet til vandtemperaturer op til 60°C.
Funktioner og fordele
Op til 50% højere rengøring og ydeevne end dens forgænger
- Enorm tidsbesparelse
Minimerede effekttab og forbedret sprøjtekvalitet
- Forbedret rengøringskraft til fjernelse af genstridigt skidt
Dysen roterer om sin egen akse og kombinerer punktdysen og fladstrålens fordele.
- Kraftfuld rengøring over et stort område
Keramisk duse og keramisk lejering
- Maksimal levetid
Kraftig rengøringsydelse
- Fjerner hurtigt hårdnakket snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Tryk (bar)
|max. 180
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Dysestørrelse ( )
|35
|Størrelse
|lille
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|155 x 60 x 60