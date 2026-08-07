Rotojet, lille, 040

Med roterende punktstråle for mere effektiv fjernelse: den nye performance snavsfjerner med dysestørrelse 040 opnår op til 50% højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger.

Den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 040) tilbyder fordelene ved minimale interne effekttab og maksimal sprøjtekvalitet, hvilket muliggør op til 50 procent højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger. Takket være den roterende punktstråle opnår den 10 gange rengøringskraften sammenlignet med konventionelle højtryksdyser ved et arbejdstryk på maks. 180 bar/18 MPa og en vandtemperatur på op til 60°C. Med keramisk dyse og keramisk lejerring for maksimal arbejdstid.

Funktioner og fordele
Op til 50% højere rengøring og ydeevne end dens forgænger
  • Enorm tidsbesparelse
Minimerede effekttab og forbedret sprøjtekvalitet
  • Forbedret rengøringskraft til fjernelse af genstridigt skidt
Dysen roterer om sin egen akse og kombinerer punktdysen og fladstrålens fordele.
  • Kraftfuld rengøring over et stort område
Keramisk duse og keramisk lejering
  • Maksimal levetid
Kraftig rengøringsydelse
  • Fjerner hurtigt hårdnakket snavs.
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 180
Tryk (bar) max. 180
Temperatur (°C) max. 60
Dysestørrelse ( ) 40
Størrelse lille
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Farve Antracit
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 90 x 57 x 57