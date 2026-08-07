Rotojet, lille, 045
Op til 50 % højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger: med den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 045) er effekttab blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet maksimeret.
En kraftkarl i en lille dyse: performance snavsfjerneren (dysestørrelse 045) opnår 10 gange rengøringsydelsen sammenlignet med konventionelle dyser – takket være den roterende punktstråle. Og sammenlignet med sin forgænger opnår den op til 50 procent højere rengørings- og arealydeevne. Med maks. 180 bar/18 MPa og 60°C vandtemperatur fjerner den selv det mest genstridige snavs. Med keramisk dyse og keramisk lejerring for en ekstra lang driftstid.
Funktioner og fordele
Op til 50% højere rengøring og ydeevne end dens forgænger
- Enorm tidsbesparelse
Minimerede effekttab og forbedret sprøjtekvalitet
- Forbedret rengøringskraft til fjernelse af genstridigt skidt
Dysen roterer om sin egen akse og kombinerer punktdysen og fladstrålens fordele.
- Kraftfuld rengøring over et stort område
Keramisk duse og keramisk lejering
- Maksimal levetid
Kraftig rengøringsydelse
- Fjerner hurtigt hårdnakket snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Tryk (bar)
|max. 180
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Dysestørrelse ( )
|45
|Størrelse
|lille
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3