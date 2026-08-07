Rotojet, lille, 045

Op til 50 % højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger: med den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 045) er effekttab blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet maksimeret.

En kraftkarl i en lille dyse: performance snavsfjerneren (dysestørrelse 045) opnår 10 gange rengøringsydelsen sammenlignet med konventionelle dyser – takket være den roterende punktstråle. Og sammenlignet med sin forgænger opnår den op til 50 procent højere rengørings- og arealydeevne. Med maks. 180 bar/18 MPa og 60°C vandtemperatur fjerner den selv det mest genstridige snavs. Med keramisk dyse og keramisk lejerring for en ekstra lang driftstid.

Funktioner og fordele
Op til 50% højere rengøring og ydeevne end dens forgænger
  • Enorm tidsbesparelse
Minimerede effekttab og forbedret sprøjtekvalitet
  • Forbedret rengøringskraft til fjernelse af genstridigt skidt
Dysen roterer om sin egen akse og kombinerer punktdysen og fladstrålens fordele.
  • Kraftfuld rengøring over et stort område
Keramisk duse og keramisk lejering
  • Maksimal levetid
Kraftig rengøringsydelse
  • Fjerner hurtigt hårdnakket snavs.
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 180
Tryk (bar) max. 180
Temperatur (°C) max. 60
Dysestørrelse ( ) 45
Størrelse lille
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Farve Antracit
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3