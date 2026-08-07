En kraftkarl i en lille dyse: performance snavsfjerneren (dysestørrelse 045) opnår 10 gange rengøringsydelsen sammenlignet med konventionelle dyser – takket være den roterende punktstråle. Og sammenlignet med sin forgænger opnår den op til 50 procent højere rengørings- og arealydeevne. Med maks. 180 bar/18 MPa og 60°C vandtemperatur fjerner den selv det mest genstridige snavs. Med keramisk dyse og keramisk lejerring for en ekstra lang driftstid.