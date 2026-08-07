Rotojet, stor, 045
Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Tryk (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Dysestørrelse ( )
|45
|Størrelse
|stor
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5