Rotojet, stor, 100
Snavsfjerneren med roterende punktstråle tilbyder 10 gange bedre rengøringsydelse. Keramisk dyse og lejerring for lang levetid. Yderligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Snavsfjerneren med roterende punktstråle tilbyder 10 gange bedre rengøringsydelse. Keramisk dyse og lejerring for lang levetid. Yderligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Tryk (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Dysestørrelse ( )
|100
|Størrelse
|stor
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5