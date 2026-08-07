Rotojet, stor, 170

Rotojet - roterende punktstråle - 10 x rengøringskraft. Keramisk dyse og lejering sikrer lang levetid. Max. 300 bar/30 MPa, 85°C

Snavsfjerneren med roterende punktstråle tilbyder 10 gange bedre rengøringsydelse. Keramisk dyse og lejerring for lang levetid. Yderligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 300
Tryk (bar) max. 300
Temperatur (°C) max. 85
Dysestørrelse ( ) 170
Størrelse stor
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
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