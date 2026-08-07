Denne specialadapter muliggør intensiv rengøring med Kärchers tørisblæsningssystemer i Liquid-to-Pellet-processen, også ved brug af CO₂-cylindre. Mens resttryksventiler begrænser mængden af CO₂ og dermed kan reducere rengøringseffekten, sikrer adapteren, at den nødvendige mængde CO₂ altid tilføres maskinen. Derved kan rengøringseffekten øges.